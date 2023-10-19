رئيس جامعة سوهاج يوجه بزيادة نقاط التبرع بالدم تضامنا مع أهالي غزة

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي تنظمها الجامعة لمدة أسبوع بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة حياة كريمة وطلاب من أجل مصر بالجامعة.

إقبال متزايد للطلاب

ووجه رئيس الجامعة بزيادة نقاط التبرع بالدم، نظرا إلى الإقبال المتزايد للطلاب للمشاركة بالحملة بمقري الجامعة الجديد والقديم، كما وجه أيضا بزيادة عدد الساعات المخصصة للتبرع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وسعي الدولة المصرية إلى التخفيف من معاناة سكان القطاع، سواء بتحركات دبلوماسية أو مساعدات من مؤسسات المجتمع المدني أو تبرعات من المواطنين وطلبة الجامعات.

تقديم الدعم والمشاركة في التبرع

وأكد أنه منذ إعلان الحملة وهناك تفاعل كبير من كل منسوبي الجامعة، لتقديم الدعم والمشاركة في التبرع والتضامن إنسانيًا لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، مضيفا أن الحملة شهدت اليوم تزايد مضاغف في الأعداد، وخاصة عقب القصف الاسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لإصابة ووفاة المئات من المدنيين.