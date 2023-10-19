الجمهور يدعم وائل جسار بعد تأجيل حفله الأخير بسبب أحداث فلسطين

أعلن الفنان وائل جسار تأجيل حفله في الكويت، والذي كان من المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتوالت ردود فعل الجمهور عليه في التعليقات.

تعليقات الجمهور على إلغاء حفل وائل جسار

بعد إلغاء الحفل توالت علي وائل جسار التعليقات من الجمهور، حيث جاء أحدها «أصيل يا ابن الأصول»، وتعليق آخر يقول: «ومن غزة كل الحب لإلك ولكل الداعمين لوضعنا»، وتعليق آخر: «الله يحيي أصلك.. لو ترجع تغنيلنا الضمير العربي ونحلم سوا».

وائل جسار يعلن تأجيل حفله بالكويت

وكتب وائل جسار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «تم تأجيل حفلة الكويت أرينا تضامنًا مع أهلنا في غزة.. الله يرحم الشهداء في الجنة ونعيمها إنا لله وإنا إليه راجعون».

ولم يكن ذلك الحفل الأول الذي يقرر إلغاؤه، حيث تم إلغاء حفل الفنان اللبناني وائل جسار الذي كان محددا له الأيام الماضية بأحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني فى ظل الأحداث الأخيرة المؤسفة التي يمر بها من اعتداءات المحتل الإسرائيلي.