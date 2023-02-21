الفنان وائل جسار: أغنية «في حد بيحبني» مفاجأة لجمهوري المصري

أعرب الفنان اللبناني وائل جسار عن سعادته لإطلاقه أغنيته المصرية الجديدة «في حد بيحبني»، والتي من المقرر أن يطلقها خلال الأيام المقبلة.

وائل جسار: الأغنية ستطلق على يوتيوب

وقال جسار فى تصريحات لـ«الوطن» إن الأغنية ستكون مفاجأة قوية لجمهوره، وسيكون لها شأن خاص عقب طرحها، خاصة أنه متغيب عن طرح الأغنيات السنجل منذ أكثر من 3 أشهر.

من المقرر أن يطرح جسار الأغنية من خلال قناته الرسمية بموقع الفيديو يوتيوب، وصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات السمعية

وائل جسار أطلق في السابق أغنياته «لو تخاصمني» التي حصدت ملايين المشاهدات على يوتيوب بمجرد إطلاقها.

جولة لـ وائل جسار في أوروبا

وأحيا وائل جسار ثلاث حفلات بمناسبة عيد الحب في ببروت وأربيل ومؤخرا في القاهرة، كما سيشارك في حفلات هلا فبراير في الكويت يوم 27 الجاري.

ويبدأ جولته الغنائية في العديد من البلدان، حيث سيتوجه هذا الشهر إلى بلجيكا وألمانيا للقاء جمهوره العربي العريض الذي يترقب حفلات النجم المحبوب، وبعدها يعود لحفل الكويت.