وائل جسار يرد على أحمد سعد: سأفرح إذا غنيت «غريبة الناس» أفضل مني

ردّ وائل جسار على تصريحات المطرب أحمد سعد التي صرح بها مؤخراً، وقال خلالها، إنَّه «لو غنى أغنية غريبة الناس لـ وائل جسار سيغنيها أفضل منه»، وانتشرت هذه التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وتداولها العديد من رواد السوشيال ميديا.

وائل جسار يردّ على أحمد سعد

وقال وائل جسار ردًا علي تصريحات أحمد سعد، في بيان له، وقال: «أنا أحب أحمد سعد كثيرا للغاية، وهو بمثابة أخي، وصديقي، فإذا غنى أغنية غريبة الناس أفضل مني فهذا شيء يفرحني، وأنا أدعمه، وأؤازره، وأتمني من الله أن يوفقه أكثر وأكثر».

جدير بالذكر أنَّ وائل جسار طرح مؤخرًا أغنية «في حد بيحبني» على قناته عبر اليوتيوب والتي جاءت بعد غياب حوالي 3 أشهر عن الأغاني السينجل، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وجيتار مصطفى أصلان و قد حققت ردود فعل رائعة، ومشاهدات عالية من الجمهور.