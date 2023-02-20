وائل جسار يروج لحفله المقبل في الكويت

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان وائل جسار، الفترة حالية حيث يستعد لإحياء عدة حفلات غنائية.

وروج وائل جسار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفلة الغنائي في الكويت، بمشاركة الفنان إبراهيم الحكمي، إذ نشر البوستر الدعائي وعلق عليه قائلا: «لاقوني بحفلة الكويت بتاريخ 27 فبراير بحبكم كتير وائل جسار».

حفل وائل جسار في بلجيكا

كما يحيي الفنان اللبناني وائل جسار، حفلا غنائيا للجاليات العربية في بلجيكا 24 فبراير الحالي، وروج وائل جسار للحفل منذ ايام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنشر البوستر الدعائي، وعلق عليه: «لاقوني بأحلى سهرة يوم 24 فبراير في بلجيكا».

يذكر أن وائل جسار طرح مؤخرا كليب «ولا في الأحلام» والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة، وإخراج فادي حداد.