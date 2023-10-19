نائب بـ«الشيوخ»: إلغاء القمة الرباعية إشارة إلى استياء عربي من المواقف الأمريكية

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الاتصال الذي جرى بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وجو بايدن، له أبعاد كثيرة بعد تطور الأحداث في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أنّ قرار إلغاء القمة الرباعية مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن كان رسالة واضحة لواشنطن.

رسالة العرب لأمريكا بإلغاء القمة الرباعية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمبعود، عبر برنامج «صباح البلد»، المُذاع على قناة صدى البلد، أن رسالة العرب لأمريكا بإلغاء القمة الرباعية، تدل على استياء الدول العربية مما يحدث تجاه الفلسطينيين، وأنه لا تهاون في ارتكاب مثل هذه الجرائم وقتل واستهداف المدنيين، لافتا إلى أن الأزمة تظهر مدى المكانة التي تمتع بها مصر حاليا.

إشادة الرئيس الأمريكي بالدور المصري

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي، أشاد بدور الرئيس السيسي، في إدارة الأزمة، كذلك الدور المصري الكبير في مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، موضحا أنّ الرئيس السيسي كان لديه إصرارا على دخول جميع المساعدات لغزة خلال عمليات التفاوض في الساعات الماضية.

وأوضح أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة استراتيجية في مختلف القطاعات، مبينا أن هناك مكانة كبيرة تتمتع بها الدولة المصرية حاليا في عهد الرئيس السيسي.