خدمات مجانية من البنوك في 6 مناسبات سنوية.. دعما للشمول المالي

يعد الشمول المالي ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» نظرًا لتأثيره على تحسين فرص النمو الشامل وزيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة وريادة الأعمال.

وفي إطار اهتمام البنك المركزي بتعزيز الشمول المالي في جميع محافظات الجمهورية واستهداف كافة شرائح المجتمع والعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبى احتياجاتهم، وعملا على ترسيخ بعض مفاهيم ومبادئ الشمول المالي بالمجتمع مثل «الادخار»، وتوجيه البنوك للتركيز على بعض الفئات وهي: «المرأة والفلاحين وذوي الهمم، وغيرها»، جرى تشجيع القطاع المصرفي بالاشتراك فى أول فاعلية للشمول المالي من خلال الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي عام 2017.

فعاليات الشمول المالي

وبعد نجاح التجربة بشكل كبير، قرر المركزي المصري تخصيص 4 فعاليات للشمول المالي اعتبارًا من عام 2019 على مدار العام، وبعد ذلك تم زيادتها إلى 6 فعاليات في عام 2021.

وبالنسبة للمبادرات الست التي يقدمها البنك المركزي في الشمول المالي أو الفعاليات، يوفر فيها خدمات مجانية للمواطنين عن طريق القطاع المصرفي.

كما يتيح للبنوك إمكانية الترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف أو حد أدنى، وإصدار بطاقات مسبقة الدفع وتشجيع على استخدام محافظ الهاتف، وغيره.

ونرصد في السطور التالية المبادرات الـ6 خلال العام، ومواعيد تقديم خدمات مصرفية مجانية فيها، ومفاهيم ومبادئ الشمول المالي.

6 مبادرات في البنك المركزي المصري

- احتفالا بيوم المرأة العالمي تقدم هذه الخدمات في الفترة من 8 إلى 31 مارس.

- احتفالات باليوم العربي تقدم البنوك هذه الخدمات في الفترة من 1 إلى 30 أبريل.

- احتفالا باليوم العالمي الشباب في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس.

- احتفالا بيوم الفلاح تقدم هذه الخدمات في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر.

- احتفالا باليوم العالمي للادخار تقدم الخدمات في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر.

- احتفالا بيوم ذوي الهمم تقدم هذه الخدمات في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر.