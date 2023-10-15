البنوك تقدم 8 خدمات مجانية بمناسبة اليوم العالمي للادخار.. «انتهز الفرصة»

تقدم البنوك المصرية اليوم، خدمات مجانية لجميع العملاء بمناسبة اليوم العالمي للادخار، وذلك في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بدعم وتعزيز الشمول المالي في جميع محافظات مصر، والوصول إلى شرائح مختلفة من فئات المجتمع مثل المرأة والفلاح، من أجل تلبية احتياجاتهم عن طريق توفير منتجات وخدمات.

وتستمر الخدمات المصرفية المجانية حتى 31 أكتوبر 2023، من أهمها:

خدمات مجانية من البنوك

- فتح حسابات مجانية سواء التوفير أو الجارية.

- محفظة إلكترونية مجانية.

- بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون مصاريف أو حد أدنى.

- فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا.

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانًا.

- فتح حسابات الشباب مجانًا.

- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

ومن جهة أخرى، سمح البنك المركزي المصري لكل البنوك المصرية بتنفيذ عدد من الأنشطة خلال فعاليات الشمول المالي، أبرزها ما يلي:

- التواجد خارج الفروع في أماكن عامة من أجل التثقيف المالي للمواطنين.

- الترويج لمنتجات البنوك عن طريق فتح حسابات بدون مصاريف.

- إمكانية إصدار البطاقات مسبقة الدفع أو المدينة والعمل على تشجيع المواطنين لاستخدامها.

- التشجيع على على تفعيل واستخدام محافظ الهاتف.

- التركيز على تقديم أنشطة التثقيف المالي لكل الفئات.