فتح الحسابات البنكية دون حد أدنى مجانا.. اعرف التفاصيل

تبدأ الخدمات المجانية في البنوك المصرية بعد 5 أيام، بمناسبة اليوم العالمي للادخار، واهتمام البنك المركزي المصري بدعم وتعزيز الشمول المالي في كل محافظات جمهورية مصر، إذ أنه يسعى إلى الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع مثل الفلاح والمرأة، لتوفير منتجات وخدمات تعمل على تلبية احتياجاتهم.

وبداية من يوم 15 أكتوبر 2023 من الشهر الجاري، وحتى 31 أكتوبر، تقدم البنوك المصرية خدمات مجانية في إطار فعاليات الشمول المالي، تزامنًا مع مناسبة اليوم العالمي للادخار.

خدمات مجانية من البنوك المصرية

وعن الخدمات المجانية المصرفية التي تقدمها البنوك في هذه الفترة، هي إمكانية فتح حسابات مجانية التوفير أو الجارية، ومحفظة إلكترونية مجانية، والحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون مصاريف أو حد أدنى، وفتح حساب شمول مالي للشركات.

بالإضافة إلى فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانا، وحسابات الشباب مجانًا، وإصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا، والإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.

فعاليات الشمول المالي

ومن جهته يسمح البنك المركزي المصري لكل البنوك المصرية بأنشطة أثناء فعاليات الشمول المالي، أبرزها تواجد البنوك خارج فروعها بهدف التثقيف المالي للمواطنين، والترويج لمنتجات البنوك من خلال فتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى، وإصدار البطاقات مسبقة الدفع/ البطاقات المدينة وتشجيعهم على استخدامها، وتشجيع عملاء محافظ الهاتف المحمول على تفعيلها واستخدامها، وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.