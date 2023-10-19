اتحاد شباب المصريين في الخارج يبدأ عملية لفضح الجرائم الإسرائيلية أمام العالم

أدان اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أعمال القتل والترويع التي يمارسها الكيان الإسرائيلي للآمنين في فلسطين الشقيقة.

معاملة إسرائيل مع أهالي غزة كشفت وحشيتها للعالم

وأكد الاتحاد في بيان صحفي اليوم، أن ما تفعله قوات الاحتلال، من تدمير للبنية التحتيه وقصفها مستشفى المعمداني، وقتل المرضى، ومحاولاتها البائسة لتهجير أهل غزة لمحو قضية أهل فلسطين الخالدة، كشف للعالم كله مدى الوحشية والبربرية الإسرائيلية، ومدى إصرارها على منع الفلسطينين من حقهم في أرضهم والعيش فيها آمنين.

وشدد أعضاء الاتحاد، على أنهم يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القرارات التي سيتخذها، للحفاظ على الأمن القومي المصري والأراضي المصرية، وتقديم يد العون لأهلنا في فلسطين، ومساعدتهم على تحقيق حلمهم المشروع في دولة فلسطينية.

توضيح الصورة الحقيقية

وكلف الاتحاد، أعضاءه المتواجدين في الدول العربية والغربية كافة، بالعمل على توضيح الصورة الحقيقة لما يحدث على الأرض في فلسطين من مجازر وحشيه وانتهاكات ضد الإنسانية، يفعلها الكيان الإسرائيلي وأنها تعد جرائم حرب.

كما جرى توجيهم أيضًا، بتوضيح الموقف المصري وما تبذله مصر من جهود حثيثة ومخلصة لمساعدة أشقائنا الفلسطينيين وحشد المجتمع الدولي: «ندعو جميع المصريين للتلاحم والوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي كي نعبر مع بعضنا البعض، تلك الأزمة الخطيرة التي تهدد أمننا القومي والعربي».