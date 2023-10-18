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خالد أبو بكر: تبرير قصف مستشفى المعمداني بغزة تأليف إسرائيلي وإخراج أمريكي

كتب:

يارا أشرف
10:38 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر

الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر

استنكر الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والمدنيين بقطاع غزة وقصف مستشفى المعمداني، معقبًا: «تبرير مسؤولية القصف تأليف إسرائيلي وإخراج أمريكي.. وما يحدث مسرحية هزلية جديدة».

العالم أمام مشهد هزلي

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، أن العالم أمام مشهد هزلي من التصريحات التي أطلقها جو بايدن، بحق التهم الموجهة للشعب الفلسطيني وحركة الجهاد.

الحد الأدنى من الشعور العربي موجود وبقوة

وأوضح أن الحد الأدنى من الشعور العربي والدعم للقضية الفلسطينية موجود وبقوة، ولكن السؤال الصعب «هل هناك قوة تستطيع منع وقوع ضحايا أكثر من الفلسطينيين؟.. الإجابة لا.. وهل تستطيع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لعب دور لردع إسرائيل عن هذه الممارسات؟.. الإجابة لا.. واخيرًا من الدول يستطيع ردع إسرائيل ويمنعها أن تكف عن قصف المدنيين في غزة؟.. نعم هناك دول قادرة على ذلك».

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