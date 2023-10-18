ما هو رد فعل حملات مرشحي الرئاسة تجاه قصف مستشفى المعمداني في غزة؟

أعلنت الحملات الرسمية لمرشحي رئاسة الجمهورية 2024 تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ضد ما يواجهونه من جرائم بشعة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان أكثرها بشاعة هو قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، ولجأت الحملات الانتخابية لتعليق فعالياتها حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء.

وتستعرض «الوطن» ردود أفعال الحملات الانتخابية الرسمية لمرشحي الرئاسة عقب جريمة قصف مستشفى المعمداني.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ألغت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كل فعالياتها واللقاءات التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء في مقر الحملة الرئيسي.

وأوضحت الحملة الرسمية أن قرار إلغاء الفعاليات يأتي حداداً على أرواح الشهداء الأبرياء في فلسطين، جراء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني.

وتضامنت الحملة الرسمية بشكل مطلق مع كل قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة من أجل الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة، والحفاظ على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

حملة المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة

كما أدانت حملة المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، جريمة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، أمس الثلاثاء، وأكدت الحملة الانتخابية تضامن جميع المصريين مع الموقف الرسمي المصري الذي أوضحته القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت الحملة أن الأمن القومي المصري هو بمثابة «خط أحمر»، ولا أحد يقبل سواء بالمساس به أو بالسيادة المصرية على كافة أراضيها.

حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

كما علقت حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، كل أنشطتها خلال اليوم وغدا الخميس، وذلك تنديدًا بالاعتداءات الوحشية على المدنيين بغزة، وأوضحت في بيانها أن الجرائم الوحشية بلغت أقصاها من خلال استهداف مستشفى المعمداني الأهلي، وهو ما يُخالف كل القوانين والأعراف الدولية الإنسانية والأخلاقية.