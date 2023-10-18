نقيب الأطباء: قصف مستشفى المعمداني جريمة لا تغتفر وضد مبادئ اتفاقية جنيف

أوضح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنَّ موقف النقابة المصرية تجاه قصف العدوان الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، يدين الاعتداءات الاجرامية للاحتلال الإسرائيلي، وما وصلت إليه الأوضاع في غزة «يفوق كل خيال».

«عبد الحي»: استهداف المستشفيات الميدانية يخرق مبادئ اتفاقية جنيف لحماية الأسرى

أضاف «عبد الحي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «قناة dmc»، أنَّ مسألة استهداف المستشفيات، تدينها اتفاقية جنيف لمثل هذه الأعمال، التي جرى توقيعها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبموجب الاتفاقية تحمي المستشفيات والمقيمين فيها من مصابين ومرضى وأطقم طبية.

قصف المستشفيات الميدانية جريمة لا تغتفر

وتابع نقيب الأطباء، قائلا: «قصف مستشفى المعمداني الأهلي بقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، جريمة لا تغتفر ومثل هذه المناطق، تعد مسؤولية كل الأطراف، وعليهم حمايتها وعلاج الجرحى الأسرى كذلك، ولا بد لأي جيش أن يوفر لهم العلاج بطريقة إنسانية».