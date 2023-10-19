«الوطنية للانتخابات» تعلن عدم تلقي اعتراضات من مرشحي الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتي ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وتنوه الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرارها رقم 4 لسنه 2023 بشأن الجدول الإجرائي والزمني للعملية الانتخابية، أفرد يومي 17 و18 من شهر أكتوبر الجاري، لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعه التاسعة صباحا حتي الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تبدء اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 19 أكتوبر حتى السبت 21 أكتوبر فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15-10-2023.