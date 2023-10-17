«الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقي اعتراضات المرشحين اليوم

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة اليوم وغدا لتلقي الاعتراضات، كما حددت مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

موعد الاعتراض

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ كل من تقدم بطلب للترشح، يمكنه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب للاعتراض على مرشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات المُقدمة.

4 مرشحين للرئاسة

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهوري.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح، يختار المرشح رمز انتخابي من بين 15 رمزا حددتها الهيئة، وهي «النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم».