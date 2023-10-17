متى يختار مرشحو الرئاسة رموزهم؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، تلقي الاعتراضات على المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للهيئة وأعلنت أسمائهم في القائمة المبدئية للانتخابات الرئاسية، وهي الفترة التي تتزامن مع فتح الباب أمام المرشحين لاختيار رموزهم الانتخابية بحسب قرار الهيئة رقم 19 لسنة 2023، والذي نظن إجراءات اختيار الرموز الانتخابية.

إذ نص القرار على أنَّه لكل طالب ترشح لم يتمّ استبعاده لأي سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح، وكان الهيئة نشرت 15 رمزًا حددتها للانتخابات المقبلة وهي: النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

الموعد النهائي لإعلان الرموز الانتخابية

ونص قرار الهيئة على أنَّه «في حالة عدم اختيار أحد طالبي الترشح رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة، تعين الهيئة رمزًا انتخابيًا له من بين الرموز المتاحة»، وفي يوم 9 نوفمبر تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية.