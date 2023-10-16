«الوطنية للانتخابات» تعلن القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة 2024

أصدرَت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 24 لسنة 2023 والمتضمن إعلان أسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء في قرار الهيئة، أنَّه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024؛ وعلى التقرير المعد من الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المؤرخ 15 أكتوبر 2023؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 15 أكتوبر 2023، فقد جاء ترتيب المرشحين وتزكياتهم وتأييداتهم كالتالي:

ترتيب المرشحين وتزكياتهم وعدد التأييدات

1- المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات.

2- المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران والذي قدم 30 تزكية نيابية.

3- المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة والذي قدم 27 تزكية نيابية.

4- المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر والذي قدم 46 تزكية نيابية، بالإضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.