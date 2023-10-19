جمعية الأورمان تجري 7150 عملية جراحية للأهالي في سوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في سوهاج، جمعية الأورمان في تنفيذ عدد 7150 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون مجانًا، لغير القادرين في مدن ومراكز المحافظة، منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن وبالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في القاهرة وسوهاج.

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في سوهاج؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في سوهاج، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، لافتًا إلى أنّ عمليات العيون تتم في أكبر المراكز الطبية المتخصصة والعالية الجودة، والتي تقدم للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة سوهاج وخصوصًا القرى الأكثر احتياجا في مراكز المحافظة.

القافلة الواحدة تتضمن صرف العلاج الدوائي

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه يتم تنظيم شهريًا ما لا يقل عن 4 قوافل شهرية، وإن القافلة الواحدة تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية بالمجان، دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله.

إجراء 7150 ألف عملية جراحية

واختتم شعبان بأنّ الجمعية نجحت حتى الآن بمحافظة سوهاج في إجراء 7150 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 3950 نظارة طبية لغير القادرين.