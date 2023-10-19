طلاب الشرقية يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين

شهدت مدارس الشرقية اليوم وقفة حداد على أرواح شهداء فلسطين، الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي الوحشي على غزة.

وشهد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومحمد رمضان غريب وكيل مديرية التربية والتعليم وأحمد عبد العظيم مدير عام إدارة ديرب نجم التعليمية طابور الصباح بمدرسة الشهيد العقيد أحمد الكفراوي الثانوية الصناعية، وشاركا الطلاب تأدية تحية العلم والوقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيراً عن تضامن تعليم الشرقية و الطلاب مع القضية الفلسطينية.

الحفاظ على الأمن القومي المصري

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية في كلمته أن جميع العاملين في قطاع التعليم طلابا ومعلمين بالشرقية يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظاً على السيادة المصرية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الرشيدي وكيل أول الوزارة، أنه تم تنكيس العلم المصري والوقوف دقيقة حداد على روح شهداء فلسطين بجميع مدارس المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور محافظ الشرقية، مضيفاً بأن حالة الحداد ستستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع المدارس.