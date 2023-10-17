الاحتفال بطالبة في طابور الصباح.. حققت بطولة سباحة بالإسكندرية

نظم مجمع مدارس اللواء محمد نجيب الرسمية لغات، في إدارة العجمي بمحافظة الإسكندرية احتفالية مفاجئة أثناء طابور الصباح بالطالبة جودي إسلام، بالصف الأول الإعدادي، بعد حصولها على المركز الثاني في السباحة 100 متر، في بطولة المحافظة المؤلهة لبطولة الجمهورية.

قدوة وتشجيع لباقي الطلاب

وقال محسن محمد مدير مجمع المدارس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهدف من هذا الاحتفال وخلال طابور المدرسة توصيل رسالة لجميع الطلاب، أنها كبطلة استطاعت تحقيق بطولة على مستوى الإسكندرية وصعدت لبطولة الجمهورية، ولتكون قدوة لهم لخلق روح من التنافس الشريف بينهم، فتكريم الطالب بطابور المدرسة له طابع خاص، والهدف الثاني تشجيعها وبث روح الحماس لتقف مرة أخرى في هذا المكان وهي بطلة الجمهورية في السباحة.

الطالبة: أشعر بسعادة كبيرة

وعبرت جودي إسلام عن سعادتها البالغة بهذه الاحتفالية، وقالت إنها شعرت بسعادة وفرح وشعرت بطعم البطولة»، مضيفة: «وقوفي بجوار مدير المدرسة والكابتن عبير بهنسي موجهة التربية الرياضية أمام زملائي في المدرسة أشعرني بالفخر، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق المركز الأول ببطولة الجمهورية للسباحة، وسأتدرب جيداً لتحقيق هذا الهدف لأن طموحي أكبر من بطولة الجمهورية، وسأصل للأولمبياد وبطولة العالم، لأن طعم الفوز جميل، وتحقيق البطولة هدف من أهم أحلامي.