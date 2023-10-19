أطفال مدارس البحيرة يشكلون اسم «غزة» بأجسادهم في طابور الصباح

شهدت مدارس محافظة البحيرة اليوم، تنكيس الأعلام ووقوف جميع الطلاب والمعلمين والعاملين دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، كما جسد طلاب البحيرة كلمة غزة بأجسادهم، تضامنا معهم ضد الاعتداءات الغاشمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. البحيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية

ومن جانبه أعرب يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن عميق الحزن والأسى لدى جميع معلمي البحيرة وأبنائها الطلاب، شأنهم شأن شعب مصر، الذي يجتمع على قلب رجل واحد للتضامن مع القضية.

وأكد وكيل تعليم البحيرة تضامن الشعب المصري وطلاب الجمهورية في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التى تقوم بها الدولة تجاه القضية الفلسطينية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين

كانت قد شهدت محافظة البحيرة أمس توافد الآلاف من أهالي المحافظة إلى ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور لتأييد القضية الفلسطينية ودعم قرارات رئيس الجمهورية حول القضية

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء بفلسطين.