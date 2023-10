بعد دعوته إلى قتل أطفال غزة.. من هو الأمريكي بن شابيرو؟

رؤية الأحداث المأساوية في فلسطين، خاصًة أعمال الإبادة الجماعية التي يصر الاحتلال الإسرائيلي، على مواصلتها من خلال قتل الأطفال والنساء والشيوخ، لم تحرك ساكنًا لدى الأمريكي بن شابيرو، بل وصف ما يحدث بأنه الرد المناسب لتتخلص إسرائيل ممن يهدد أمنها -على حد وصفه-، زاعما بأن الفصائل الفلسطينية تستخدم الأطفال كدروع بشرية، داعيا إلى مواصلة قتلهم، فمن هو صاحب التصريحات المعادية لفلسطين خلال لقائه مع مقدم البرامج البريطاني بيرس مورجان؟

خلال لقائه مع بيرس مورجان، والحديث عن القضية الفلسطينية اتخذ الأمريكي بن شابيرو، جانب الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق سلسلة من التصريحات المستفزة للعرب، برر فيها قتل أطفال فلسطين بحجة أنهم دروعا بشرية للفصائل الفلسطينية، ويجب التخلص منهم.

- اسمه بِنيامين آرون شَابيرو، ولد في يناير عام 1984.

- محامي وكاتب ومحلل سياسي أمريكي محافظ.

- ألف عديد من الكتب أولها كان بعنوان: «غسل الدماغ»: كيف تُعلِّم الجامعات شباب أمريكا، في عام 2004، وله كتاب صُنف بإنه الأكثر مبيعًا في «نيويورك تايمز».

- بدأ الكتابة في سن السابعة عشر، وبعدها اصبح أصغر كاتب عمود في الولايات المتحدة.

- بن شابيرو هو المؤسس المشارك والمحرر الفخري لصحيفة «The Daily Wire» ومقدم برنامج «The Ben Shapiro Show»، وهو أكبر برنامج إذاعي محافظ في أمريكا، بحسب سيرته الذاتيه علة موقع «premierespeakers».

- أحد أكثر المتحدثين المطلوبين في حرم الجامعات الأمريكية.

- تخرج في جامعة كاليفورنيا بدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ثم في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عام 2007.

- تزوج بن شابيرو في عام 2008 من مور شابيرو، وأنجب أربعة أطفال، بما في ذلك أصغرهم شابيرو، الذي ولد عام 2023.

لم تكن تصريحات بن شابيرو مع بيرس مورجان، هي الأولى التي يدعو فيها لقتل الأطفال والنساء في فلسطين، بحجة إنهم الدروع البشرية التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية -على حد زعمه-، لكنه ينشر عديد من التدوينات عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس»، والمحاضرات التي يلقيها في عديد من الجامعات، ترويجه مؤخرا، للمزاعم الإسرائيلية، التي تتهم الفصائل الفلسطينية بقصف مستشفى المعمداني.

.@benshapiro: "We've seen a massacre of Jews on par with the Holocaust...[Hamas is] holding 200 hostages, including Americans...



So what ought to happen next? Well, Hamas needs to be eradicated. It needs to be wiped from the face of the earth...It is that simple." pic.twitter.com/nUSaGmNULa