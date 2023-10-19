طلاب بني سويف يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين (صور)

أعلن الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، الوقوف دقيقة حدادًا مع طلاب وطالبات المحافظة على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، تعبيرًا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية.

الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوقوف الطلاب خلال طابور الصباح دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق تعبيرًا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية.

وشارك وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف طالبات مدرسة الشهيد محمد عبدالله حسين الفنية بنات التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، في الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني.

تعليم بني سويف: نقف جميعًا خلف القيادة السياسية

وأكد أنّ قطاع التعليم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كل القرارات التي تتخذها حفاظًا على السيادة المصرية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، موجهًا بتخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية للتوعية بالقضية الفلسطينية.