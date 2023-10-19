«المؤتمر»: مكالمة «بايدن» مع السيسي تؤكد صلابة موقف مصر تجاه فلسطين

ثمن الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، الموقف التاريخي الذي تتخذه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطنيين إلى سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية واعتبار ذلك «خط أحمر».

كلمة الرئيس السيسي قوية ومؤثرة

وأضاف في تصريحات له، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقائه أمس مع المستشار الألماني كانت «قوية»، وأظهرت مدى عنف وبشاعة العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وأهله، ومدى بشاعة تدمير المستشفى الأهلي المعمداني وقتل من فيه.

مكالمة الرئيس بايدن مع الرئيس السيسي

وأشار إلى أن مكالمة الرئيس بايدن مع الرئيس السيسي تؤكد موقف مصر الصلب تجاه القضية الفلسطينية، والشعب كله فخور بموقف قيادته السياسيه وداعم لها ويسعى خلفها، مضيفا: «تحيا مصر وشعبها وحماها الله وحمى قياداته السياسية».