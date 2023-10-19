إعلان الحداد وتنكيس الأعلام بمدارس البحر الأحمر تضامنا مع فلسطين (صور)

شهدت مدارس البحر الأحمر تحت قيادة هشام بن منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وقوف الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بـ«التعليم» دقيقة حدادا حزنًا على أرواح ضحايا الشهداء الفلسطينين، إثر العدوان الغاشم الذي يجتاح الأراضي الفلسطينية، وخلّف آلاف الموتى والمصابين.

ونكست المدارس والمباني المدرسية والمنشآت التعليمية الإعلام تضامنًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الحداد 3 أيام في البلاد.

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن طابور الصباح في مدارس البحر الأحمر شهد الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الشعب الفلسطيني بناء على توجيهات رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مؤكدا تنكيس جميع أعلام المدارس والمباني المدرسية، والمنشآت التعليمة تزامنًا مع إعلان الرئيس السيسي الحداد في البلاد، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عددا من فصول المدارس في الغردقة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية، مشددًا على غرس الانتماء وحب الوطن لدى الطلاب إيمانًا بأهمية تنشئة جيل محب لوطنه.