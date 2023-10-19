طلاب جامعتي القاهرة وحلوان يحتشدون أمام الكليات تضامنا مع غزة

نظم الآلاف من طلاب جامعتي القاهرة وحلوان بمختلف أنحاء الحرم الجامعي، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بالأحداث والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل على غزة، والتي أدت إلى استشهاد المئات من الشعب الفلسطيني.

وحمل الطلاب خلال الوقفة لافتات وأعلام فلسطينية منددين بالهجمات والضرب وماقام به العدوان الاسرائيلي تجاه المواطنين، بما فيهم الجرحى والمصابين داخل المستشفيات.

وشارك الطلاب أعضاء هيئة التدريس ومجالس الكليات المختلفة والموظفين والعاملين.