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ندوة وورشة عمل لتعليم السباكة الخفيفة لطالبات مدرسة بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
01:32 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
ندوة وورشة عمل لتعليم السباكة الخفيفة لطالبات مدرسة بالشرقية

ندوة وورشة عمل لتعليم السباكة الخفيفة لطالبات مدرسة بالشرقية

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن فريق التوعية بالشركة بالتعاون مع وحدة السكان بمركز بلبيس، ونظم ندوة توعوية للعاملين بالوحدة المحلية بقرية الزوامل، وطالبات مدرسة الزوامل الثانوية بنات بمركز بلبيس؛ لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه، وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذا تعريفهم بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة »، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها.

الحفاظ على مياه الشرب واستخدامها بشكل صحيح

وأكد توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددًا من الرسائل الإرشادية؛ للحفاظ على مياه الشرب واستخدامها بشكل صحيح، مضيفا أنّ الحملة التوعوية تضمنت تنفيذ ورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة إضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة، وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

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