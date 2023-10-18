«مياه الشرب» بسوهاج: شراء معدات جديدة بـ73 مليون جنيه لمواجهة الأمطار

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إنه جرى شراء 4 حفار هيدروليكى بقيمة 16.9 مليون جنيه، حيث جرى استلام 3 منهم و8 سيارات كسح 4 أمتار مكعب، و4 سيارات مجهزة نافورى 4 أمتار مكعب، حيث جرى استلام اثنين منهم، وسيارتان كسح 8 أمتار مكعب وسيارتين نافوري 8 أمتار مكعب بقيمة 47.3 مليون جنيه، وسيارتان فاكيوم 4 متر مكعب بقيمة 9 ملايين جنيه جاري توريدهم، وأن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة في مجابهة السيول والأزمات.

توفير كوب ماء نظيف

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، قيام الشركة بمهامها في توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفني، إن المعدات الجديدة تساهم في مجابهة الأمطار والسيول والقيام بالأعمال الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث يستخدم الحفار الهيدروليكي في أعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، كما يتم استخدام سيارات الفاكيوم والنافوري في أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحي ويتم تشغيل سيارات الكسح في سحب مياه الصرف الصحي.