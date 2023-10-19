تفريغ المساعدات من الطائرة الروسية في مطار العريش استعدادا لإيصالها لغزة

تسلم الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء حمولة المساعدات الإنسانية القادمة من روسيا، والتي وصلت ظهر اليوم إلى مطار العريش.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر منسق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه جار تفريغ شحنات المساعدات التي وصلت من روسيا والتي قدرت بنحو 27 طن من المساعدات لأهالي قطاع غزة.

وضع المساعدات على «باكتات» خشبية لسهولة نقلها

وأضاف منسق عام الهلال الأحمر المصري، أن المساعدات يتم وضعها في مخازن المحافظة، بعد وضعها على باكتات خشبية لسهولة نقلها بالمعدات على سيارات الدعم التي سوف تكون رهن إشارة الانطلاق الى قطاع غزة.

ووصلت طائرة مساعدات من منظمة الصحة العالمي إلى مطار العريش،قبل يومين، كان في استقبالها مسؤلي الهلال الأحمر المصري.

ووصلت أيضًا إلى العريش 106 سيارات مساعدات من التحالف الوطني 29 سيارة من الهلال الأحمر ضمن «قوافل المساعدات لقطاع غزة» أول أمس.

المعونات جاهزة لدخول قطاع غزة

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المعونات سوف تكون جاهزة للأنطلاق في أي لحظة الى قطاع غزة عبر المعابر الرسمية، بعد انهاء التنسيقات اللازمة، موضحا أن المساعدات سوف تدخل عبر كرم أبو سالم أو معبر رفح، وذلك بحسب التنسيق.

الجدير بالذكر أن الطائرة الروسية تعد الطائرة الحادية عشرة التي تصل مطار العريش، بعد وصول طائرات المساعدات من تونس والإمارات، والأردن وتركيا، وفنزويلا والبرازيل ومنظمة الصحة العالمية، وجميع المساعدات تم نقلها إلى استاد العريش الرياضي، ومخازن المحافظة، استعدادًا لنقلها إلى قطاع غزة.

وكان فريق الهلال الأحمر قد أعاد ترتيب المعونات في الصالة المغطاة، لتكون جاهزة للنقل في أي لحظة لنقلها إلى المعبر، وأيضًا يتم عملية الترتيب والحصر لسهولة حملها إلى سيارات المعبر باتجاه رفح.