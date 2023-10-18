«أوقفوا العقاب الجماعي لأهل غزة».. مصريون يوجهون رسالة للعالم من أمام معبر رفح

ناشد متطوعون مصريون، من أمام معبر رفح، العالم أجمع بضرورة وقف العقاب الجماعي لأهل غزة.

وقالوا: «الفلسطينيون ينتظرون دخول المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح، أرجوكم ضموا أصواتكم لأصواتنا، وأوقفوا العقاب الجماعي لأهالينا في قطاع غزة».

أضافوا: «نحن عشرات من المتطوعين والأطباء المتطوعين وسائقي الشاحنات الحاملة للمساعدات، جئنا من كل محافظة في مصر، متواجدون داخل السيارات لا نتحرك، وجاهزون لسرعة إدخال المساعدات واستقبال كل حالات الطوارئ من الجانب الفلسطيني لإنقاذ حياة آلاف من الأبرياء الذين يتعرضون لعقاب جماعي».

ورددوا: «أوقفوا العقاب الجماعي لأهالينا في غزة».