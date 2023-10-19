«الجارديان»: 20 شاحنة مساعدات إنسانية تتجه إلى غزة عبر معبر رفح

قال البيت الأبيض، إنه جرى التوصل إلى اتفاق للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، ومن المقرر أن تدخل نحو 20 شاحنة محملة بالإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه والموارد الطبية، إلى غزة في الأيام المقبلة، ويأتي هذا القرار، بعد اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقب زيارة «بايدن» الأخيرة لإسرائيل.

«بايدن» يحذر من سيطرة «حماس» على المساعدات

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، وافقت إسرائيل على تسليم المساعدات، بشرط ألا تكون في أيدي حركة حماس، وشدد «بايدن» على الحاجة الملحة للمساعدات، معترفًا بالوضع الصعب في غزة، إذ يتعرض 2.3 مليون شخص لخطر الجوع والمرض والإصابات بسبب القصف، وستكون قوافل المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويجري الآن بذل الجهود لإصلاح الطرق المتضررة بالقرب من الحدود لتسهيل عملية التسليم، لكن «بايدن» حذر من أنه إذا سيطرت حماس على المساعدات، فإن ذلك قد يعرض أي جهود المساعدة الدولية المستقبلية للخطر.

ومن جهتها، قالت وكالة فرانس برس، إنّ هذه المساعدات قد لا تصل قبل غدا الجمعة، بسبب رفع حطام وإشغالات في الجانب الفلسطيني للمعبر نتيجة القصف الإسرائيلي.

المساعدات لا تزال غير كافية

وتابعت الصحيفة، أنه في حين يمثل هذا الاتفاق انفراجة، فقد أعربت المنظمات الإنسانية عن مخاوفها من أن المساعدات الإنسانية المقدمة قد لا تزال غير كافية لمعالجة الأزمة بشكل كامل، إذ أدى الصراع إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتشرد عدد كبير في غزة.