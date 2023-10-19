وكيل «النواب»: لا تنازل عن شبر من سيناء.. ولن نتهاون في حق الشعب الفلسطيني

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه لا تنازل عن شبر من سيناء، ولن نتهاون في حق الشعب الفلسطيني الفلسطيني الباسل ولا تصفية لقضيته، مشيرا إلى أننا أمام منعطف خطير.

على الاحتلال الرحيل وإقامة دولة فلسطين

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس النواب لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية على مدار 75 عاما، ولم تستطع أن تثني الإرادة الفلسطينية، موجها رسالة للعالم أجمع: «لا حل إلا بالانفراجة كبيرة وعلى الاحتلال الرحيل وإقامة دولة فلسطين».

ووجه التحية للشعب المصري الباسل الذي كان يصول ويجول في كل ميادين مصر، ليعلن تضامنه ودعمه لأهالينا في غزة، مشيدا بجهود القوات المسلحة، موجها تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على موقفه الصارم تجاه الصراع في غزة مفوضا إياه بأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية القضية الفلسطينية وحماية كل شبر في سيناء الحبيبة.