تفاصيل إصابة ابن محمد أبو العينين و4 آخرين في حادث بالغردقة

أفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، بأن نجل رجل الأعمال محمد أبو العينين، تلقى الإسعافات الأولية اللازمة، إثر إصابته في حادث على الطريق الدائري الأوسط، برفقة 4 أشخاص آخرين، وخرج على الفور لاستكمال العلاج في القاهرة، بناءً على طلب والده.

كما أكد المصدر أنه تم نقل مصاب آخر إلى مستشفى خاص بمنتجع «الجونة»، بينما مازال مصابان آخران في الحادث يخضعان للعلاج بمستشفى الغردقة العام، وحالتهما مستقرة، ومن المقرر خروجهما في غضون الساعات القليلة المقبلة.

تفاصيل حادث ابن محمد أبو العينين

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، في وقت سابق اليوم الخميس، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم ابن رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وسائق السيارة، وثلاثة شبان جميعهم في العقد الثاني من العمر.

وعلى الفور، تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفي الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

نقل نجل محمد أبو العينين للقاهرة

وأكد مصدر مسؤول أنه تم نقل ابن رجل الأعمال محمد أبو العينين إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، بواسطة طائرة خاصة مجهزة طبياً، لاستكمال العلاج.

وكشف مصدر أمني عن أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة، وأن إحدى السيارات قطعت الطريق على سيارة ابن أبو العينين، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانقلابها على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة.