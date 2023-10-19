مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة لأسوان والإسكندرية

تعد قطارات السكة الحديد، من أبرز وسائل المواصلات التي تساعد المواطنين على الانتقال من محافظة إلى أخرى في وقت قصير، الأمر الذي يجعل الأشخاص المسافرين يحرصون على متابعة مواعيد قطارات السكة الحديد باستمرار.

وتحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على الالتزام بمواعيد القيام والوصول في مختلف المحطات، ونوضح من خلال هذا التقرير، مواعيد قطارات السكة الحديد، وفق ما أعلنته الهيئة كالتالي:

مواعيد قطارات السكة الحديد بين القاهرة والإسكندرية

- قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية 6.00 صباحًا.

- قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر 8.00 صباحًا.

- قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية 8.10 صباحًا.

- قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية 10.00 صباحًا.

- قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية 12.30 مساءً.

- قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر 2.00 مساءً.

- قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية 14.25 مساءً.

- قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية 15.35 مساءً.

- قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية 5.10 مساءً.

- قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية 6.00 مساءً.

- قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر 7.00 مساءً.

- قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية 8.15 مساءً.

- قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية «روسى» 1.25 مساءً.

- قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية «روسى» موعد قيامة الساعة 17.20 مساءً.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية التالجو

- قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية تالجو 2.00 مساءً

- قطار رقم 2022 الإسكندرية القاهرة تالجو 5.50 مساءً

- قطار رقم 2024 الإسكندرية القاهرة تالجو 2.00 مساءً

- قطار رقم 2027 القاهرة الإسكندرية تالجو 7.00 مساءً

مواعيد قطارات السكة الحديد لأسوان

- قطار رقم 90: قيام الساعة 10:10 مساءً من محطة القاهرة، وصول الساعة 1:30 مساءً إلى محطة أسوان.

- قطار رقم 1010: قيام الساعة 5:00 صباحًا من القاهرة، وصول الساعة 2:30 مساءً إلى محطة أسوان.

- قطار رقم 80: قيام الساعة 9:00 صباحًا من القاهرة، وصول الساعة 2:05 صباحًا إلى أسوان.

- قطار رقم 1004: قيام الساعة 9:30 صباحًا، وصول: 11:10 مساءً إلى أسوان.

- قطار رقم 164: قيام الساعة 3:30 مساءً من القاهرة، وصول الساعة 7:40 صباحًا إلى أسوان.

- قطار رقم 1086 (قطار النوم): قيام الساعة 7:20 مساءً من القاهرة، وصول الساعة 8:55 صباحًا إلى أسوان.

- قطار رقم 86 (قطار النوم): قيام الساعة 7:45 مساءً من القاهرة، وصول الساعة 9:25 صباحًا إلى أسوان.

- قطار رقم 82 (قطار النوم): قيام الساعة 9:10 مساءً، وصول الساعة 11:10 صباحًا إلى أسوان.