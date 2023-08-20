مواعيد قطارات النوم «القاهرة - أسوان».. رابط حجز التذاكر على مدار 24 ساعة

تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العديد من القطارات على مدار اليوم على خطين الوجه البحري والقبلي ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة مواعيد قطارات النوم «أسوان - القاهرة».

وتقدم هيئة السكة الحديد العديد من خدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت ويمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال رابط حجز تذاكر قطار النوم القاهرة أسوان المتاح على الموقع الرسمي للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم، أو عبر تطبيق «Ernst» الذي يمكن تنزيله على الهواتف المحمولة من المتجر.

رابط حجز تذاكر قطارات النوم «القاهرة - أسوان»

تدير الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددًا من قطارات النوم على هذه الخطوط، وتتيح للمسافرين إمكانية حجز تذاكر قطار النوم القاهرة أسوان عبر هذا الرابط يتم تشغيل 3 قطارات نوم بين القاهرة والأقصر وأسوان يوميًا، وتتسع هذه القطارات لنقل ما يقرب من 400 ألف راكب سنويًا.

وتوفر هذه الخدمة للمسافرين إمكانية حجز تذاكرهم ومواعيدهم بسهولة ومرونة، وتوفر لهم وسيلة مريحة وموثوقة للسفر بين القاهرة وأسوان عبر السكك الحديدية.

مواعيد قطارات النوم «القاهرة - أسوان»

1. قطار رقم 82 نوم: يغادر القاهرة في تمام الساعة 09:10 مساءً ويصل إلى أسوان في الساعة 11:10 صباحًا.

2. قطار رقم 86 نوم: يغادر القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساءً ويصل إلى أسوان في الساعة 9:25 صباحًا.

3. قطار رقم 83 نوم (مكيف): يغادر أسوان في تمام الساعة 6:20 مساءً ويصل إلى القاهرة في الساعة 5:30 صباحًا.

4. قطار رقم 87 نوم: يغادر أسوان في تمام الساعة 5:15 مساءً ويصل إلى القاهرة في الساعة 6:25 صباحًا.

5. قطار رقم 1087 نوم: يغادر أسوان في تمام الساعة 8:15 مساءً ويصل إلى القاهرة في الساعة 9:40 صباحًا.