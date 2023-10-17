مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة.. «أول رحلة تبدأ 5:15 صباحا»

كشفت هيئة السكة الحديد عن مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة، تزامنا مع انتظام الدراسة في المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

مواعيد قطارات أسوان القاهرة

وتنشر «الوطن» خريطة القطارات من أسوان إلى القاهرة، المكيف والإسباني والمميز والروسي والـvip كالتالي:

- قطار رقم 2011 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 5:15 صباحا.

- قطار رقم 981 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 5:30 صباحا.

- قطار رقم 983 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 7.30 صباحا.

- قطار رقم 2013 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 14.30 ظهرا.

- قطار رقم 2007 مكيف من أسوان إلى القاهرة الساعة 3:15 عصرا.

- قطار رقم 1903 مكيف من أسوان إلى لقاهرة الساعة 5:00 مساء.

- قطار رقم 1941 vip من أسوان إلى القاهرة الساعة 10:30 مساء.

تخفيضات على تذاكر الطلاب حتى 98%

ووفرت هيئة السكك الحديدية للطلاب اشتراكات سنوية بتخفيضات تصل حتى 98% على تذاكر الدرجة المكيفة والديناميكية التهوية والروسي، ويمكن للطلاب بمحافظات الصعيد استقلال قطار أسوان القاهرة بطريق عودتهم لمدنهم في مختلف محطات الصعيد كالتالي:

- محطة الأقصر.

- محطة قنا.

- محطة سوهاج.

- محطة أسيوط.

- محطة المنيا.

- محطة بنى سويف.

- محطة الجيزة.

- محطة رمسيس.