تعديل مواعيد بعض قطارات الوجه البحري بداية من اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل مواعيد مواعيد بعض القطارات المتجهة للخط البحري، بداية من اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر يوليو الجاري.

تعديل مواعيد بعض القطارات المتجهة لبحري

- تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:10 مساء بدلاً من الساعة 7:00 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية شبرا الخيمة / الإسكندرية ليقوم الساعة 8:40 مساءاً بدلاً من الساعة 6:55 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:25 مساء بدلاً من الساعة 10:15 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 36 تهوية ديناميكية الإسكندرية / طنطا ليقوم الساعة 10:35 مساء بدلاً من الساعة 10:25 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة بورسعيد / الإسكندرية ليقوم الساعة 4:20 مساء بدلاً من الساعة 4:10 مساء.

تعديل قطارات أرقام (3021 – 32 – 942)

وأكدت الهيئة القومية للسكك الحددية، أنه يترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 3021 – 32 – 942 ) طبقاً للجداول المرفقة، موضحة أنها لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.