برلماني: مدرسة بحر البقر ومستشفى المعمداني «جرائم إسرائيلية» صمت العالم أمامها

قال النائب علاء عابد، إن ما حدث خلال الأيام الماضية أكد أن الدولة المصرية بمؤسساتها وجيشها العظيم الذي شكك فيه البعض وقيادتها السياسية التي استهدفت تقوية الجيش المصري، قادرة في أي لحظة على أن يكون لها كلمة الفصل.

انتهاكات وجرائم حرب يقف أمامها العالم صامتا

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس النواب لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي المحتلة، أن ما حدث عام 1970 بين مدرسة بحر البقر وعام 2023 بين مستشفى المعمداني هي سلسلة من الانتهاكات وجرائم الحرب التي يقف أمامها العالم صامتا، فالمجتمع الدولي لم يتحدث عن الحرب الدائرة في غزة باستثناء الشعب المصري والعربي.

فلسطين هي قضية الأمة العربية

ووجه «عابد»، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وجيش مصر العظيم على ما قدموه خلال الفترة الماضية من بناء بيد وتقوية الجيش بيد أخرى حتى أصبحت مصر محور الحديث للجميع، مؤكدا أن فلسطين هي قضية الأمة العربية.