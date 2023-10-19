42 دولة في بث مشترك لإذاعات وتليفزيونات «التعاون الإسلامي» مع فلسطين السبت المقبل

وافقت 42 دولة عربية وإسلامية وآسيوية علي الانضمام إلى البث المشترك لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع التليفزيون الفلسطيني، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق البث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات والإذاعات الرسمية لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، السبت المقبل من الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة.

بث مشترك لـ42 لمنظمة التعاون الإسلامي

تنضم القنوات والإذاعات مع البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني، وستكون هناك مداخلات لكبار الشخصيات السياسية والإعلامية والمسئولين، وعلي رأسها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه وعدد من المسؤولين عن البث الإذاعي والتليفزيوني.

منظمة التعاون الإسلامي تدعم القضية الفلسطينية

وتم التنسيق بين اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، على تخصيص يوم السبت المقبل 21 أكتوبر الجاري، في إطار دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الإنتهاكات الخطيرة للعدوان الاسرائيلي.

خريطة برامجية وتغطية خاصة لنقل الصورة كاملة من قطاع غزة

كما يقوم التليفزيون الفلسطيني من خلال أكبر شبكة مراسلين، بتخصيص خريطة برامجية وتغطية خاصة لنقل الصورة كاملة من قطاع غزة ومن كافة المناطق الفلسطينية ونقلها علي الهواء عبر تليفزيونات وإذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي.