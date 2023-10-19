جامعة الجلالة تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني

تضامنا مع القضية الفلسطينية، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية، شهدت جامعة الجلالة الأهلية، حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، على مدار يومين متتاليين، بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، داخل عيادات الكشف الطبي بكلية الطب بالجامعة.

حملة التبرع بالدم داخل الجامعة

جاءت الحملة بمشاركة كبيرة من الأكاديميين والإداريين والطلاب بالجامعة، للتأكيد على دعم أشقائهم من الشعب الفلسطيني، والوقوف بجانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف منهم.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن وقوف الشعب المصري مع أشقائه في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي، حيث أن مثل هذه المواقف تظهر مدي التكاتف والترابط صفًا واحدًا، لإدانه الاعتداء الإسرائيلى الغاشم، الذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.