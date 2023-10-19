تنكيس أعلام مدارس بورسعيد والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة (صور)

أعلنت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، تنكيس الأعلام المصرية، والوقوف دقيقة حدادا في طابور الصباح بمختلف مدارس بورسعيد، اليوم على أرواح شهداء قطاع غزة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

المدارس جزء من صوت الشارع المصري

وقالت وكيل تعليم بورسعيد، إنّ مدارس بورسعيد جزء من صوت الشارع المصري وضمن رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي أكد أهمية توعية الطلاب بدور مصر عربيًا وعالميًا وتعليمهم بضرورة الحفاظ على الوطن، مشيرة إلى أنّ الطلاب تفاعلوا مع فعاليات اليوم، مرددين «تحيا مصر.. لا لقتل الأطفال الأبرياء».

وأضافت أنّها وعدد من قيادات التربية والتعليم والطلاب، شاركوا في مسيرات حاشدة، أمس، والأهالي في حديقة المنتزه بحي العرب، مرددين هتافات «أين حقوق الإنسان.. دم الأطفال فين».