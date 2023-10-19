خبير عالمي في جراحات المخ والأعصاب وقاع الجمجمة بمجمع الجلاء العسكري

يستضيف مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة الدكتور نيكولاس سورين الديا «فرنسي الجنسية» خبير جراحة المخ والأعصاب وجراحات قاع الجمجمة بمستشفى روتشيلد بباريس، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر الحالي وحتى 5 نوفمبر المقبل.

وتستقبل عيادة جراحة المخ والأعصاب بالمجمع الحالات التي ترغب في العرض على الخبير جميع أيام الأسبوع، عدا يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

الاستعلام على رقم تليفون: 01277419439 - 01286901275.