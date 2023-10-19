جمعية «رجال الأعمال» تؤيد موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن مجتمع المال والأعمال وجموع المصريين سواء داخل مصر أو خارجها يدعمون ويفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا في حماية مصر ومقدراتها وشعبها، ضد أي خطر أو تحديات تواجه مصر.

أهمية الاستقرار والوحدة الوطنية

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بثقة ودعم المصريين، وخير دليل ما شهدته وتشهده شوارع مصر من نزول الملايين من المواطنين، ليؤكدوا دعمهم وتفويضهم للرئيس في هذه اللحظة المهمة والفارقة ونحن، كمواطنين مصريين، ندرك أهمية الاستقرار والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.

نثق في حكمة الرئيس للخروج بمصر إلى بر الأمان

وأكد أن جموع المصريين يثقون في حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته على قيادة مصر في هذه الفترة الصعبة، وعلينا بالتمسك بالوحدة الوطنية والتضامن، وأن نعبر عن ثقتنا الكاملة في قدرتنا على تخطي هذه التحديات بتفاؤل وإصرار.

دعم وتأييد الرئيس السيسي

وأضاف أنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي قرارات يتخذها لخدمة بلدنا والحفاظ عليها، ولابد من كل مصري أن يعلن دعمه للرئيس السيسي، وذلك من خلال الحشد الجماهيري في الميادين والشوارع والمؤتمرات الجماهيرية، بمختلف ربوع مصر ونحن كمجتمع أعمال مستعدون لمساندة بلدنا الحبيب بكل ما نملك.