«التنسيقية»: الأمن القومي المصري خط أحمر.. ونؤيد موقف الرئيس بشأن فلسطين

قال النائب عمرو درويش، تدين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم بحق المدنيين والاطفال من شعبنا العربي الأبي في فلسطين، وتؤكد التنسيقية تأييدها ودعمها المطلق للموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينين إلى شبه جزيرة سيناء.

وأضاف درويش، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تؤكد أنّ موقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما يدرك جيدا أنّ المخطط بكل مجازره وجرائمه يهدف لشن عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، وهي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إنّنا أمام خطط شاملة يهدف بها الاحتلال تصفية القضية والمساس بالأمن القومي المصري.

وأكد درويش أنّ الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأنّ مصر قيادة وشعبا تقف صفا واحدا في مواجهة أي مساس بالأمن القومي.

وتابع أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحيي نضال الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتؤكد تأييدها للموقف الخاص بالدولة المصرية واصطفافها خلف القيادة السياسية وتفويضها في كافة الإجراءات والتدابير.