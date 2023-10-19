علي جمعة: نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمن مصر القومي

فوّض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، والوقوف صفا واحدا مع القضية الفلسطينية التي هي قضيتنا.

ووجّه جمعة رسالة للمرأة الفلسطينية وأم الشهيد، مؤكدا أنّ كل هؤلاء الشهداء يأخذون بأيدي آبائهم وأمهاتهم إلى الجنة، كما حثّهن على الصبر والصمود حتى يأتي الله بنصره.

كما وجّه رسالة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «يبدو أنّ الكيان الصهيوني قد شاخ وجاء وقت الزوال والرحيل، وأصابكم شيء من ألزهايمر لأنكم لا تعرفون مع من تتعاملون وتنسون قبل أن تفعلون».

وأشار إلى الجيش المصري، قائلا: «الجيش الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنّه في رباط إلى يوم الدين وأهلهم»، مستشهدا بالآية الكريمة: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»، متسائلا: «ما الفرق بين الذي تصنعه تلك الكيانات الصهيونية في فلسطين وبين ما فعله هتلر؟، إبادة جماعية واعتداء على المدنيين وفساد في الأرض وطغيان».