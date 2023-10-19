مهرجان الجونة السينمائي يتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم غزة

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، تبرعها بـ5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري.

تأجيل مهرجان الجونة السينمائي

وأوضحت إدارة المهرجان، التي قررت في وقت سابق إلغاء فعاليات الدورة السادسة من المهرجان، أنّ تبرعها يعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، والتعاطف مع أهالي غزة.

وتبنى مهرجان الجونة السينمائي منذ تأسيسه مبدأ «السينما من أجل الإنسانية»، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.

وتأمل إدارة المهرجان أن تقام فعاليات الدورة السادسة في أقرب وقت بعد استقرار أوضاع الأراضي الفلسطينية.