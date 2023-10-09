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عمرو سلامة يكشف مواعيد عرض فيلم «ستين جنيه» في مهرجان الجونة

كتب:

ياسمين محمود
10:06 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
عمرو سلامة

عمرو سلامة

كشف المخرج عمرو سلامة عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مواعيد عرض فيلم ستين جنيه، والمقرر عرضة في مهرجان الجونة السينمائي الدورة المقبلة.

عمرو سلامة ينشر بوستر فيلم «ستين جنيه»

ونشر عمرو سلامة البوستر الدعائي للفيلم معلقا: «الدنيا تحب الرخم.. وأنا جاي من فقر»، لا تفوتوا عرض فيلم (60 جنيه) في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي في المواعيد التالية، 18 أكتوبر سي سينما 1. الساعة 8:30 مساءً 19 أكتوبر، سي سينما 1، الساعة 8:30 مساءً.

فيلم ستين جنية 

وطرح المخرج عمرو سلامة منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» التريلر الرسمي لفيلم ستين جنيه، وعلق عليه قائلا: «التريلر الرسمي لفيلم (ستين جنيه)، تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة الرابر زياد ظاظا، أول فيلم قصير يفتتح مهرجان الجونة».

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