عاجل.. أول رد من مدرب السباح عبدالرحمن سامح على شكوى إسرائيل

علق محمد الدسوقي مدرب بطل السباحة عبد الرحمن سامح، ورئيس جهاز المنتخبات القومية، المدير الفني للسباحة القصيرة، على تحرك البطل المصري، بعد الشكوى التي تقدم بها اتحاد السباحة بإسرائيل، للاتحاد الدولي للعبة، ضده بعد تضامنه مع فلسطين خلال استلامه الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للسباحة والتي أقيمت في اليونان .

وأكد «الدسوقي»، أن السباح المصري لا يشغل تفكيره في الوقت الحالي سوى شيء واحد، ولمطالعة باقي التفاصيل عن تحرك اللاعب وموقفه اضغط هنــا.