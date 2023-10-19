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عاجل.. أول رد من مدرب السباح عبدالرحمن سامح على شكوى إسرائيل

كتب:

علي سمير
03:33 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
عبد الرحمن سامح بطل السباحة

عبد الرحمن سامح بطل السباحة

علق محمد الدسوقي مدرب بطل السباحة عبد الرحمن سامح، ورئيس جهاز المنتخبات القومية، المدير الفني للسباحة القصيرة، على تحرك البطل المصري، بعد الشكوى التي تقدم بها اتحاد السباحة بإسرائيل، للاتحاد الدولي للعبة، ضده بعد تضامنه مع فلسطين خلال استلامه الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للسباحة والتي أقيمت في اليونان .

وأكد «الدسوقي»، أن السباح المصري لا يشغل تفكيره في الوقت الحالي سوى شيء واحد، ولمطالعة باقي التفاصيل عن تحرك اللاعب وموقفه اضغط هنــا.

 

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