اتحاد السباحة: انطلاق بطولة الصعيد للمياه المفتوحة في أسوان الأربعاء

أكد المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، أن بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة ستنطلق في محافظة أسوان الأربعاء المقبل.

وأضاف «إدريس» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة تأتي تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية «الرياضة أمن قومي»، في إطار اهتمام الاتحاد المصري للسباحة بالنهوض باللعبة في صعيد مصر.

مشاركة لاعبي منتحب مصر للسباحة في البطولة

وتابع «إدريس»، بأن البطولة ستشهد مشاركة لاعبي المنتخب القومي لسباحة المياه المفتوحة، والحاصلين مؤخراً على بطولة إفريقيا لهذا العام، كما يشارك أيضاً 120 سباحا وسباحة من مختلف محافظات الصعيد وبأعمار مختلفة وبسباقات وأطوال متنوعة، موضحاً أن إقامة بطولة الصعيد للمياه المفتوحة في أسوان تحمل تشجيعا لسباحي الصعيد في خوض تجربة جديدة مميزة لم يتم تنفيذها منذ أكثر من 40 عاما.

البطولة أمام الممشى السياحي بأسوان الجديدة

وذكر أن البطولة ستكون في مياه نهر النيل أمام الممشى السياحي النهري بمدينة أسوان الجديدة، وستُختتم بعض الفعاليات باحتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر، مع تقديم بعض الدروع والتكريمات للفائزين في البطولة.