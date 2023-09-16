رئيس اتحاد الغوص والإنقاذ: السباحة بالزعانف أوفت بوعدها في ألعاب البحر المتوسط

أشاد سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بتأهل منتخب مصر لنهائي السباحة بالزعانف في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية 2023.

دور كبير مرتقب للسباحة بالزعانف

وقال الشاذلي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «وعدنا المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أن السباحة بالزعانف سيكون لها دور كبير في رفع رصيد مصر من الميداليات وأنهينا منافسات المسافات القصيرة وحصلنا على ميدالية ذهبية وفضيتين».

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: «مستمرون في المنافسات عبر مروان العمراوي وأحمد هشام في الزعانف المزدوجة وبسملة صبحي ولوجين نجمة البطولة التي حصلت على ميداليتين ذهبية وفضية أمس وأول أمس، ولدينا في الزعانف المونو ندى مجدي وجميلة علي ومحمود كهربا وإبراهيم فتحي».

رفع اسم مصر عاليا

وتابع: «لدينا 8 لاعبين ولاعبات كلهم يريدون رفع اسم مصر وسماع السلام الوطني، فالذهبية تغرينا بسبب ذلك وسنكون راضين إن فزنا بها».

وأوضح أن لاعبينا دخلوا في معسكر مغلق في الإسكندرية قبل شهر ونصف الشهر لرفع مستواهم، وشهد المعسكر حماسا كبيرا إذ كان اللاعبون مصرين على تحقيق نجاحات كبيرة في البطولة.